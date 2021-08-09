Кейн вернулся в расположение «Тоттенхэма» и будет оштрафован за несвоевременный приезд
Неожиданный претендент. Месси сделал предложение клуб из АПЛ
Лондонцы готовы удовлетворить аппетиты аргентинца
18:22
Фото: AS
Нападающий Лионель Месси может оказаться в АПЛ.
На игрока появился неожиданный претендент в лице «Тоттенхэма», сообщает The Sun. Лондонцы готовы удовлетворить аппетиты аргентинца.
Сообщается, что ему уже поступило предложение от лондонцев. Сам игрок имеет хорошие шансы перейти в ПСЖ.
В случае согласия, «Тоттенхэм» готов продать Харри Кейна «Манчестер Сити». С вырученных денег также планируется усиление других позиций.
Накануне, сообщалось, что Месси подпишется с ПСЖ в ближайшее время.
Комментарии 0