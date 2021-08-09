Неожиданный претендент. Месси сделал предложение клуб из АПЛ

Лондонцы готовы удовлетворить аппетиты аргентинца

Фото: AS

Нападающий Лионель Месси может оказаться в АПЛ.

На игрока появился неожиданный претендент в лице «Тоттенхэма», сообщает The Sun. Лондонцы готовы удовлетворить аппетиты аргентинца.

Сообщается, что ему уже поступило предложение от лондонцев. Сам игрок имеет хорошие шансы перейти в ПСЖ.

В случае согласия, «Тоттенхэм» готов продать Харри Кейна «Манчестер Сити». С вырученных денег также планируется усиление других позиций.

Накануне, сообщалось, что Месси подпишется с ПСЖ в ближайшее время.