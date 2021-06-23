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Неожиданный выбор. Это’О назвал фаворита на победу в Евро-2020
Бывший форвард поддерживает Испанию
Самуэль Это’О / Фото: Чемпионат
Бывший форвард «Барселоны» Самуэль Это’О назвал фаворита Евро-2020. Его сова приводит As.
«Я считал фаворитом сборную Испании, и мое мнение не изменилось. Мне нравится их игровой стиль. Но, чтобы завоевать трофей, нужно выигрывать. Это нелегко, но я верю в этих парней и в Луиса Энрике».
Испания сегодня сыграет против Словакии в матче 3-го тура Евро-2020.
Видео трансляция матча Словакия – Испания.
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