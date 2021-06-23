Неожиданный выбор. Это’О назвал фаворита на победу в Евро-2020

Бывший форвард поддерживает Испанию

Самуэль Это’О / Фото: Чемпионат

Бывший форвард «Барселоны» Самуэль Это’О назвал фаворита Евро-2020. Его сова приводит As.

«Я считал фаворитом сборную Испании, и мое мнение не изменилось. Мне нравится их игровой стиль. Но, чтобы завоевать трофей, нужно выигрывать. Это нелегко, но я верю в этих парней и в Луиса Энрике».

Испания сегодня сыграет против Словакии в матче 3-го тура Евро-2020.

Видео трансляция матча Словакия – Испания.

Онлайн трансляция матча Словакия – Испания.