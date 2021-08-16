Экс-защитник «Динамо»: «Клопп сожалел, что не смог подписать меня»
Непривычно. Клопп больше не носит очки
Тренер летом сделал коррекцию зрения
09:27
Фото: Liverpool
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп больше никогда не будет прежним.
Летом наставник «красных» сделал коррекцию зрения. Он больше не будет носить очки.
В новом образе он показался на матче против «Норвича» в 1-м туре АПЛ.
A really professional performance— Liverpool FC (@LFC) August 14, 2021
Его команда выиграла на выезде (3:0).
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