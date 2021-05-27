Коваленко успеет восстановиться к Евро-2020
Неприятные новости. Коваленко пропустит Евро-2020
У полузащитника диагностирована травма задней поверхности бедра
14:47
Виктор Коваленко / Фото: UA-Football
Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко пропустит Евро-2020.
Известно, что у хавбека «Аталанты» диагностирован разрыв задней поверхности бедра. Украинец прибыл в Киев и сделал МРТ.
Эту информацию подтвердил и сам Коваленко.
Коваленко сможет приступить к индивидуальным тренировкам только 15-го июня. Таким образом, он не сыграет на чемпионате Европы.
Ранее сообщалось, что Коваленко все же успеет восстановиться к Евро-2020.
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