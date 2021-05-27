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Неприятные новости. Коваленко пропустит Евро-2020

У полузащитника диагностирована травма задней поверхности бедра
Футбол Сборная Украины
14:47
Неприятные новости. Коваленко пропустит Евро-2020
Виктор Коваленко / Фото: UA-Football

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко пропустит Евро-2020.

Известно, что у хавбека «Аталанты» диагностирован разрыв задней поверхности бедра. Украинец прибыл в Киев и сделал МРТ.

Эту информацию подтвердил и сам Коваленко.

Коваленко сможет приступить к индивидуальным тренировкам только 15-го июня. Таким образом, он не сыграет на чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что Коваленко все же успеет восстановиться к Евро-2020.

Источник: zbirna.com Петр Приходько
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(Голосов: 1)

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Виктор Коваленко

Комментарии 1

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27 мая 2021г. 15:08
Нужно сниматься с турнира. Без этого гения мяча, у нас нет никаких шансов, хотя бы на ничью, в каком либо матче. 😀
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