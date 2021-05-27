Неприятные новости. Коваленко пропустит Евро-2020

У полузащитника диагностирована травма задней поверхности бедра

Виктор Коваленко / Фото: UA-Football

Полузащитник сборной Украины Виктор Коваленко пропустит Евро-2020.



Известно, что у хавбека «Аталанты» диагностирован разрыв задней поверхности бедра. Украинец прибыл в Киев и сделал МРТ.

Эту информацию подтвердил и сам Коваленко.

Коваленко сможет приступить к индивидуальным тренировкам только 15-го июня. Таким образом, он не сыграет на чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что Коваленко все же успеет восстановиться к Евро-2020.