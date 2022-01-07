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«Непростое решение» – Пейшото вспомнил, как перебрался в «Металлист»

Форвард является главной звездой возрожденной команды с 15 голами в сезоне
Футбол Первая лига
07 января 20:29
«Непростое решение» – Пейшото вспомнил, как перебрался в «Металлист»
Матэус Пейшото / Фото - ФК Металлист

Нападающий Матэус Пейшото вспомнил, как проходил его переход в «Металлист».

Это было непростое решение. Я впервые покидал пределы своей родины, поэтому принимал решение вместе с семьей, супругой и агентом. К счастью, никто из близких не был против, хотя мы и немало размышляли, стоил ли покидать Бразилию.

Но меня покорил «Металлист». Женя Красников так красочно описал проект харьковской команды, что мы отдали предпочтение «Металлисту», несмотря на предложения нескольких ведущих бразильских клубов. И так как я пребываю сейчас в хорошем футбольном возрасте, самый раз попробовать свои силы в европейском футболе.

Я слышал о «Металлисте» раньше. Много бразильцев перебирается в Украину, и в частности в «Металлист». Я знаю, что «Металлист» ‒ клуб с большой историей в Украине.

Он был на ведущих ролях и ожидается, что с ближайшее время клуб вернется на те места, которые заслуживает. Я знаю, что «Металлист» не один сезон проявлял себя в Лиге Европы. Диего Соуза, Клейтон Шавьер, Тайсон, Марлос оставили след в Харькове. «Металлист» хорошо знают в Бразилии.

Ранее Пейшото заявил, что нет особой разницы между УПЛ и Первой лигой

Источник: Fanday.net Сергей Стаднюк
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Матэус Пейшото Металлист

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