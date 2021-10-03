Нереализованный Булецой пенальти не помешал «Заре» обыграть «Десну»

Арендованный у «Динамо» хавбек быстро реабилитировался за свой промах

Фото - ФК Заря

В десятом туре украинской Премьер-лиги «Заря» в родных стенах переиграла «Десну».

Антигероем и героем первого тайма одновременно удалось стать Булеце. В самом дебюте встречи арендованный у «Динамо» хавбек не реализовал пенальти. Но уже спустя 12 минут исправился, открыв счет.

После перерыва луганчане закрепили свое преимущество. В середине второй половины игры отличился Громов.

Примечательно, что первый матч против своей бывшей команды провел Юрченко. Полузащитник вышел на замену на 76-й минуте. Но ему не удалось помочь своим новым партнерам оформить хотя бы гол престижа.

«Заря» на расстояние одного очка приблизилась к тройке лидеров. «Десна» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице.

УПЛ, 10 тур

«Заря» – «Десна» 2:0

Голы: Булеца, 19, Громов, 70

«Заря»: Мацапура, Хомченовский, Имереков, Фаворов (Фримпонг, 90+3), Кочергин, Назарина, Булеца (Лунев, 76), Цвек, Кабаев (Гладкий, 76), Сайядманеш (Снурницын, 90+3), Громов (Захеди, 76).

«Десна»: Литовка, Селин, Жук (Масалов, 77), Ковтун (Сафронов, 46), Болбат, Картушов (Дегтярев, 86), Домбровский, Калитвинцев, Арвеладзе (Юрченко, 77), Завийский, Безбородько (Будковский, 46).

Предупреждения: Хомченовский, Цвек, Снурницын – Литовка, Болбат, Будковский