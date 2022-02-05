Нереализованный пенальти помешал «Севильи» обыграть «Осасуну» и вплотную приблизиться к «Реалу»

Андалусийцы в чемпионской гонке позади на три очка

Фото - Севилья

В 23-м туре испанской Примеры «Севилья» на выезде сыграла вничью с «Осасуной».

После ничьей «Реала» в прошлом туре андалусийцы имели шанс вплотную приблизиться к конкуренту за чемпионство. Однако соперник из второй половины таблицы сумел дать бой фавориту.

Гости переиграли «Осасуну» лишь во владении мячом. При этом особой остроты создано не было. В компенсированное время Ракитич не реализовал пенальти.

«Севилья» отстает от «Реала» в турнирной таблице на три очка. Но «сливочные» свой матч тура проведут позже.

Примера, 23 тур

«Осасуна» – «Севилья» 0:0

«Осасуна»: Эррера, Рамальо, Хуан Крус (Унаи Гарсия, 82), Давид Гарсия, Санчес, Рубен Гарсия (Хосе Анхель, 66), Торро, Мартинес (Иньиго Перес, 75), Монкайола, Чими Авила (Бенито, 75), Будимир (Кике Гарсия, 66).

«Севилья»: Буну, Монтьель (Корона, 6), Гудель (Кунде, 58), Рекик, Диего Карлос, Акунья, Ракитич, Жордан, Оливер Торрес (Гомес, 58), Марсьяль (Мунир, 77), Эн-Несири (Рафа Мир, 77).

Санчес – Гудель