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Тема дня«Меньше шансов, чем у конкурентов». Что польские СМИ пишут о возможном назначении Шевченко в их сборную
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Нерес и Тобиас провели первую тренировку. «Шахтер» начал работу на сборе

Де Дзерби организовал занятие по прибытии в Турцию
Футбол Украинская Премьер-лига
21:08
Нерес и Тобиас провели первую тренировку. «Шахтер» начал работу на сборе
Давид Нерес / Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» 16 января прибыл на первый сбор в Турцию. «Горняки» провели первую тренировку.

В ней принимали участие и зимние новички. Так, наряду со всеми занимались вингер Давид Нерес и полузащитник Винисиус Тобиас.

Всего же на сборе в Белеке находятся 27 футболистов. Первый этап подготовки ко второй части сезона продлится до 2 февраля.

Ранее Тобиас поделился эмоциями от перехода в «Шахтер».

Источник: shakhtar.com Сергей Стаднюк
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Теги

Шахтер Донецк Давид Нерес Винисиус Тобиас

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