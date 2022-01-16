Нерес и Тобиас провели первую тренировку. «Шахтер» начал работу на сборе

Де Дзерби организовал занятие по прибытии в Турцию

Давид Нерес / Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» 16 января прибыл на первый сбор в Турцию. «Горняки» провели первую тренировку.

В ней принимали участие и зимние новички. Так, наряду со всеми занимались вингер Давид Нерес и полузащитник Винисиус Тобиас.

Всего же на сборе в Белеке находятся 27 футболистов. Первый этап подготовки ко второй части сезона продлится до 2 февраля.

Ранее Тобиас поделился эмоциями от перехода в «Шахтер».