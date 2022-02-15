Спортивный директор «Аякса» прокомментировал продажу Нереса в «Шахтер» по сумме значительно ниже рыночной
Нерес: «Мне еще нужно во многом прибавить вместе с Де Дзерби»
Бразильский легионер «Шахтера» – об адаптации в команде
Давид Нерес / Фото - footboomБразильский вингер «Шахтера» в интервью клубному YouTube-каналу Давид Нерес рассказал об адаптации и атмосфере в донецком коллективе.
«Думаю, это преимущество для меня, потому что я привык жить заграницей, в Европе. Знаю, что такое европейский футбол с вашим холодом. Думаю, моя адаптация не будет для меня большой проблемой. Надеюсь».
«Все ребята очень квалифицированные. Не вижу конкуренции только с ребятами на моей позиции, а абсолютно со всеми игроками линии атаки. Не только я, но и остальные ребята могут играть на разных позициях. Куда бы меня не поставили – буду отдавать по максимуму».
«Первое впечатление о Де Дзерби – он очень требовательный. Ему очень нравится играть с мячом. Мне тоже это нравится, думаю, это важно. Считаю, мне еще нужно во многом прибавить вместе с Мистером. Буду максимально выкладываться и стараться выполнять любую поставленную задачу. Верю в усердный труд».
Трансфер Нереса обошелся «горнякам» в 12 миллионов евро. Также стоит отметить, что «Аякс» сможет получит за игрока еще 4 миллиона в качестве бонусов.
Комментарии 0