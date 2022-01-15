Нерес – о переходе в «Шахтер»: «Обещаю полную самоотдачу, желание, голы, ассисты и титулы»

Полузащитник рассказал о целях в команде

Фото: ФК Шахтер

Новичок «Шахтера» Давид Нерес рассказал пресс-службе клуба о своем переходе в новую команду.

«Прежде всего хочу поблагодарить клуб, который принял меня здесь очень хорошо, с распростертыми объятиями, Мистера, директора по футболу… Жду не дождусь, когда надену эту футболку и смогу выступать за «Шахтер».

Кого из футболистов знаешь? Что в целом можешь сказать о «Шахтере», что тебе известно?

«Это очень большой клуб, он лучший здесь и достойно себя показывает в еврокубках. Знаю четверых-пятерых футболистов «Шахтера». Это некоторые из сборной Бразилии, а также Лассина Траоре, игравший со мной в «Аяксе». Я поддерживаю контакт с ребятами, общаюсь, и они мне очень помогают».

Твоя мотивация, планы на ближайшее время?

«Максимально прибавлять как футболист и как человек, конечно же, максимально помогая команде. И помогать главному тренеру. Всегда, когда ему будет нужно, чтобы я играл и вносил свой вклад, я буду это делать. И, конечно же, мы хотим выигрывать титулы».

Ты известный футболист. И все же расскажи украинским болельщикам, какие твои самые сильные стороны?

«Не считаю, что я такой уж знаменитый. Сильные стороны? Думаю, моя левая нога, смещение с мячом с фланга в середину – я очень силен в этом. А еще ассисты, забитые мячи и, главное, желание побеждать».

Что пообещаешь фанатам «Шахтера»?

«Обещаю полную самоотдачу, желание, голы, ассисты и титулы».

Нерес обошелся «Шахтеру» в 16 миллионов евро.

