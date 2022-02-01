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Нерес: «Счастлив своему дублю, но важнее, что мы смогли показать то, что тренируем»
«Шахтер» обыграл «Црвену Звезду» в заключительном матче на сборе
01 февраля 19:02
Давид Нерес / Фото - ФК Шахтер
Бразильский новичок «Шахтера» Давид Нерес прокомментировал свой дубль в контрольном матче против «Црвены Звезды» (3:2).
Я очень счастлив, что провел хороший матч. Но еще важнее, что мы смогли показать то, что тренируем. Мы сегодня были сильной командой.
Уже хорошо интегрировался. Меня отлично приняли и ребята, и тренерский штаб, и я очень этому счастлив.
Конечно, мы чувствуем себя довольными. В последней игре на этом сборе мы смогли показать все, что отрабатываем. Я думаю, важно быть здесь и делать все для того, чтобы команда становилась сильнее.
Ранее «Шахтер» вернулся в Украину после первого сбора.
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