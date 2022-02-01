Нерес: «Счастлив своему дублю, но важнее, что мы смогли показать то, что тренируем»

Давид Нерес / Фото - ФК Шахтер

Бразильский новичок «Шахтера» Давид Нерес прокомментировал свой дубль в контрольном матче против «Црвены Звезды» (3:2).

Уже хорошо интегрировался. Меня отлично приняли и ребята, и тренерский штаб, и я очень этому счастлив.

Конечно, мы чувствуем себя довольными. В последней игре на этом сборе мы смогли показать все, что отрабатываем. Я думаю, важно быть здесь и делать все для того, чтобы команда становилась сильнее.