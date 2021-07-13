Несенюк: «У меня вопросы к тем, кто непонятно за что взял Коваленко в сборную Украины»

Николай Несенюк / Фото: Динамо Киев от Шурика

Глава департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк в своем Facebook раскритиковал хавбека «Аталанты» Виктора Коваленко.

Коваленко может считать себя супер-игроком. Проблема одна – больше так никто не считает, кроме тех, кто тогда брал его в сборную. Иначе Витя Коваленко сыграл бы не 3 минуты за «Аталанту». И ему бы сейчас не искали команду, ибо «Аталанте» он оказался не нужен.

Коваленко могу посоветовать не врать, так как вранье рано или поздно вскроется. Набери меня, номер ты знаешь».