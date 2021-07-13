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Несенюк: «У меня вопросы к тем, кто непонятно за что взял Коваленко в сборную Украины»

Глава департамента «Динамо» по работе со СМИ продолжает «хейтить» хавбека «Аталанты»
Футбол Украинская Премьер-лига
14:59
Несенюк: «У меня вопросы к тем, кто непонятно за что взял Коваленко в сборную Украины»
Николай Несенюк / Фото: Динамо Киев от Шурика

Глава департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк в своем Facebook раскритиковал хавбека «Аталанты» Виктора Коваленко.

«Вопросов к Виктору Коваленко у меня нет, только к тем, кто непонятно за что взял его когда-то в сборную Украины. Считаю до сих пор, что именно это, в совокупности с другими вещами, помогло развалить команду, которая в 2015 году завоевала путевку на Евро-2016.

Коваленко может считать себя супер-игроком. Проблема одна – больше так никто не считает, кроме тех, кто тогда брал его в сборную. Иначе Витя Коваленко сыграл бы не 3 минуты за «Аталанту». И ему бы сейчас не искали команду, ибо «Аталанте» он оказался не нужен.

Коваленко могу посоветовать не врать, так как вранье рано или поздно вскроется. Набери меня, номер ты знаешь».


Ранее стало известно, что «Аталанта» намерена отдать в аренду Коваленко.


Петр Приходько
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Виктор Коваленко

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