Несенюк заявил, что песне «Путин – х**ло» будет подпевать вся Россия
Глава департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк на своей странице в Facebook высказал мнение о бурной реакции России на исполнение украинскими фанатами уже легендарной песни «Путин – х**ло» на матче Евро-2020 в Бухаресте.
«Против нашей песни ядерное оружие бессильно.
И снова она гремит над Европой. Эхо от вчерашнего пения украинских болельщиков на стадионе в Бухаресте несется миром несмотря на усилия редакторов новостей, которые с одной стороны хотят поставить новость, которую все прочитают, с другой – не хотят ссориться с владельцами, которые очень часто оказываются сами знаете кем.
Всего лишь два слова на простую мелодию хорошо забытого «Спиди Гонсалеса» – и какой эффект. И ядерное оружие бессильно. Наша песня летит над планетой, принося гораздо больше пользы, чем все усилия политиков и дипломатов. Потому что политика можно заставить замолчать. А народ – нет.
В Бухарест приехали свободные люди из свободной Украины и поэтому поют то, что пожелают. То, что подсказывает им сердце.
Некоторые считают политиков, которые выразили протест нашей песни, дураками – мол, даром нас рекламируют. Ничего подобного. Потому что эти политики знают, что вчера нашим болельщикам подпевала, сидя у телевизоров, вся Россия. Или почти вся. А отключить трансляцию не получалось.
И теперь следующий матч Украины на Евро-2020 будут ждать не только в Украине и Австрии. Этот матч будет смотреть вся Россия, чтобы еще раз спеть вместе с нами нашу песню. Кто-то тихо, наедине с телевизором, а кто-то во весь голос.
Потому что это наша песня, которая сильнее любого оружия. Слова не забыли?».
Вряд ли кто-то сможет запретить украинским болельщикам удержаться от соблазна петь легендарную песню на матчах Евро, так что россияне будут дальше слышать эту заедающую мелодию, когда национальная украинская команда будет появляться на поле.
Напомним, президент российского футбольного союза призвал UEFA наказать украинских болельщиков из-за кричалок «Путин – х**ло».