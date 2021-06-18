Несенюк заявил, что песне «Путин – х**ло» будет подпевать вся Россия

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Глава департамента «Динамо» по работе со СМИ Николай Несенюк на своей странице в Facebook высказал мнение о бурной реакции России на исполнение украинскими фанатами уже легендарной песни «Путин – х**ло» на матче Евро-2020 в Бухаресте.

И снова она гремит над Европой. Эхо от вчерашнего пения украинских болельщиков на стадионе в Бухаресте несется миром несмотря на усилия редакторов новостей, которые с одной стороны хотят поставить новость, которую все прочитают, с другой – не хотят ссориться с владельцами, которые очень часто оказываются сами знаете кем.

Всего лишь два слова на простую мелодию хорошо забытого «Спиди Гонсалеса» – и какой эффект. И ядерное оружие бессильно. Наша песня летит над планетой, принося гораздо больше пользы, чем все усилия политиков и дипломатов. Потому что политика можно заставить замолчать. А народ – нет.

В Бухарест приехали свободные люди из свободной Украины и поэтому поют то, что пожелают. То, что подсказывает им сердце.

Некоторые считают политиков, которые выразили протест нашей песни, дураками – мол, даром нас рекламируют. Ничего подобного. Потому что эти политики знают, что вчера нашим болельщикам подпевала, сидя у телевизоров, вся Россия. Или почти вся. А отключить трансляцию не получалось.

И теперь следующий матч Украины на Евро-2020 будут ждать не только в Украине и Австрии. Этот матч будет смотреть вся Россия, чтобы еще раз спеть вместе с нами нашу песню. Кто-то тихо, наедине с телевизором, а кто-то во весь голос.

Потому что это наша песня, которая сильнее любого оружия. Слова не забыли?».