Нещерет: «Больше вспоминаю «Барселону», которую мы обыграли 4:1»

Руслан Нещерет / Фото - ФК Динамо Киев

Голкипер «Динамо» Руслан Нещерет объяснил, почему успехи команды U-19 в Европе не удается повторить во внутреннем первенстве. Также вратарь рассказал, матч против какой «Барселоны» для него более памятный – юношеской или основной с Лионелем Месси в составе.

Почему рядом с громкими победами в еврокубке у юношеской команды стоят невыразительные матчи в чемпионате? Думаю, дело здесь пока что в психологии. Возможно, после победы над той же «Баварией» мы думаем, что не нужно настраиваться на игру в чемпионате и что мы обыграем очередного соперника на одной ноге. Это все только в голове.

Про какую «Барселону» чаще вспоминаю? Пожалуй, про ту, которую мы обыграли со счетом 4:1. Цели в новом году? Амбиции у нас одни: мы хотим только побеждать. Больше нас ничего не интересует.