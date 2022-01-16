Нещерет: «Больше вспоминаю «Барселону», которую мы обыграли 4:1»
Голкипер «Динамо» Руслан Нещерет объяснил, почему успехи команды U-19 в Европе не удается повторить во внутреннем первенстве. Также вратарь рассказал, матч против какой «Барселоны» для него более памятный – юношеской или основной с Лионелем Месси в составе.
Уступили «Бенфике» первое место в Юношеской лиге UEFA? Это уже позади. Считаю, что мы достойно против нее играли, просто немного не повезло. Сейчас держим в голове только предстоящий матч с «Депортиво».
Почему рядом с громкими победами в еврокубке у юношеской команды стоят невыразительные матчи в чемпионате? Думаю, дело здесь пока что в психологии. Возможно, после победы над той же «Баварией» мы думаем, что не нужно настраиваться на игру в чемпионате и что мы обыграем очередного соперника на одной ноге. Это все только в голове.
Про какую «Барселону» чаще вспоминаю? Пожалуй, про ту, которую мы обыграли со счетом 4:1. Цели в новом году? Амбиции у нас одни: мы хотим только побеждать. Больше нас ничего не интересует.
Нещерет также признался, что учит английский после перехода Виталия Миколенко в АПЛ.
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