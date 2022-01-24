Нещерет: «Подходим к тому, что голкиперы будут играть ногами на уровне с полевыми»

Руслан Нещерет / Фото - ФК Динамо Киев

Голкипер «Динамо» Руслан Нещерет высказался по поводу победы в контрольном матче против «Расинг Униона» (4:0). Также игрок рассказал об особенностях тренировок вратарей на сборах.

Много работы для вратарей на занятиях? Да, такие тренировки нам нравятся. Но бывает, что чересчур много ударов и ты чисто физически не успеваешь со всеми ударами справляться. При такой погоде нужно быть более внимательным, когда скользкое поле и скользкий мяч. Скорость скольжения мяча выше и нужно больше концентрации внимания.

Скоро будем играть ногами на уровне с полевыми? Мы к этому подходим, ведь футбол совершенствуется. Игра ногами вратарей сейчас – один из важных элементов игры, и мы делаем все, чтобы быть на этом уровне. Михаил Леонидович и Мистер дают нам указания, какие мы должны делать передачи.