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Нещерет: «Подходим к тому, что голкиперы будут играть ногами на уровне с полевыми»

Молодой вратарь «Динамо» отметил изменения в восприятии его позиции
Футбол Украинская Премьер-лига
17:40
Нещерет: «Подходим к тому, что голкиперы будут играть ногами на уровне с полевыми»
Руслан Нещерет / Фото - ФК Динамо Киев

Голкипер «Динамо» Руслан Нещерет высказался по поводу победы в контрольном матче против «Расинг Униона» (4:0). Также игрок рассказал об особенностях тренировок вратарей на сборах.

Мы выполняем указания тренера. У нас всегда стоит задача сыграть сзади на ноль, а все, что мы отрабатываем на тренировках, реализовать в игре. Кондиции очень хорошие. Можно сказать, набрали хорошие обороты. Постепенно закладываем фундамент.

Много работы для вратарей на занятиях? Да, такие тренировки нам нравятся. Но бывает, что чересчур много ударов и ты чисто физически не успеваешь со всеми ударами справляться. При такой погоде нужно быть более внимательным, когда скользкое поле и скользкий мяч. Скорость скольжения мяча выше и нужно больше концентрации внимания.

Скоро будем играть ногами на уровне с полевыми? Мы к этому подходим, ведь футбол совершенствуется. Игра ногами вратарей сейчас – один из важных элементов игры, и мы делаем все, чтобы быть на этом уровне. Михаил Леонидович и Мистер дают нам указания, какие мы должны делать передачи.

Напомним, в день спарринга Нещерету исполнилось 20 лет.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Динамо Киев Руслан Нещерет

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