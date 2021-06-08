Нещерет: «Вернусь к тренировкам в начале августа»

Фото: ФК Динамо

Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет рассказал пресс-службе клуба, когда вернется в строй после операции.

Что касается распорядка, то день у меня обычно начинается с утренней прогулки по набережной с моим дедушкой. Можно назвать это моим небольшим ритуалом — каждое утро, когда я дома, мы вместе ходим на прогулку, это еще вошло в привычку с самого маленького возраста.

Затем ближе к обеду я прихожу в тренажерный зал для реабилитации, которая занимает приблизительно по два-три часа ежедневно, и вечером всегда в кругу семьи провожу время. Решил восстанавливаться дома, никуда не ехать отдыхать. Хотелось побольше побыть с семьей. Да и процесс реабилитации занимает очень много времени.

Прогноз на возвращение? Как и было изначально обговорено после операции, через три месяца, то есть к середине июля — начале августа, я смогу заниматься в общей группе. Когда же команда начнет сборы, я буду тренироваться индивидуально».