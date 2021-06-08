Нещерет: «Вернусь к тренировкам в начале августа»
Вратарь «Динамо» Руслан Нещерет рассказал пресс-службе клуба, когда вернется в строй после операции.
«Восстановление проходит по плану, всегда на связи с докторами и тренерами по реабилитации. Я сейчас нахожусь дома, в Мукачево, так что на базу ездить не приходится. Восстанавливаюсь в родных стенах, здесь и душа по-настоящему отдыхает.
Что касается распорядка, то день у меня обычно начинается с утренней прогулки по набережной с моим дедушкой. Можно назвать это моим небольшим ритуалом — каждое утро, когда я дома, мы вместе ходим на прогулку, это еще вошло в привычку с самого маленького возраста.
Затем ближе к обеду я прихожу в тренажерный зал для реабилитации, которая занимает приблизительно по два-три часа ежедневно, и вечером всегда в кругу семьи провожу время. Решил восстанавливаться дома, никуда не ехать отдыхать. Хотелось побольше побыть с семьей. Да и процесс реабилитации занимает очень много времени.
Прогноз на возвращение? Как и было изначально обговорено после операции, через три месяца, то есть к середине июля — начале августа, я смогу заниматься в общей группе. Когда же команда начнет сборы, я буду тренироваться индивидуально».
Нещерет в минувшем сезоне отыграл три матча, два из которых – против «Шахтера» (0:3) и «Барселоны» в Лиге чемпионов (1:2).
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