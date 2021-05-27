Несмотря на чемпионство, лишь три игрока «Динамо» – в топ-10 по стоимости в УПЛ

Три игрока «Зари» – самые дорогие среди не принадлежащих двум грандам

Фото - ФК Шахтер

Известный портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов украинской Премьер-лиги. Самым дорогим стал Виктор Цыганков с 25 млн евро.

Но, несмотря на завоевание чемпионского титула, лишь три игрока «Динамо» вошли в десятку самых дорогих в лиге. Помимо Цыганкова это удалось Виталию Миколенко (17 млн) и Николаю Шапаренко (8 млн).

Остальные позиции за собой закрепили футболисты «Шахтера». Лучшими из них стали Тете (20 млн), Додо (18 млн) и Манор Соломон (15 млн).

Примечательно, что самыми дорогими среди футболистов, не принадлежащих «Динамо» и «Шахтеру», стали три представителя «Зари». Это. Всех троих портал оценил в 2 млн евро.

Напомним, полузащитник