Несмотря на два важных сэйва Лунин получил третью худшую оценку среди игроков «Реала»

Большую часть матча украинец провел без работы

Андрей Лунин (справа) / фото - Real Madrid CF

В матче 1/8 Кубка Испании «Эльче» на своем поле играл с мадридским «Реалом». В воротах «сливочных» во второй раз в сезоне появился украинский голкипер Андрей Лунин.

Вратарь совершил два сэйва, которые помогли мадридцам выйти в следующую стадию. Пропущенный мадридцами гол – не на совести голкипера. Украинец фактически не имел шансов отбить удар, который рикошетом от ноги партнера по команде залетел в сетку ворот.

Но авторитетный портал SofaScore поставил голкиперу третью худшую оценку среди футболистов «бланкос» – 6,8. Ниже балл – только у заработавшего удаление Марсело (6,6), и форварда Луки Йовича, который провел совсем невзрачный матч, и был заменен еще в основное время.

Очень жаль, что не дождался серии пенальти. Как прошел второй матч Лунина в сезоне за «Реал».