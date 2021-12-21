Несмотря на проблемы с финансами, «Барселона» планирует грандиозную реконструкцию стадиона

Вот только где взять такую серьезную сумму?

Фото: fcbarcelona.com

«Барселона» планирует масштабную реконструкцию «Камп Ноу», сообщает The Sun.



По информации источника, каталонцы потратят более полутора миллиарда евро. Неизвестно, откуда у клуба будут средства на данное мероприятие, ведь летом из-за финансовых проблем им не удалось сохранить одного из лучших футболистов современности Лионеля Месси.

Также «сине-гранатовые» активно работают на трансферном рынке – ищут усиление атаки в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».