«Барселона» проявляет интерес к победителю Лиги чемпионов
Несмотря на проблемы с финансами, «Барселона» планирует грандиозную реконструкцию стадиона
Вот только где взять такую серьезную сумму?
13:07
Фото: fcbarcelona.com
«Барселона» планирует масштабную реконструкцию «Камп Ноу», сообщает The Sun.
По информации источника, каталонцы потратят более полутора миллиарда евро. Неизвестно, откуда у клуба будут средства на данное мероприятие, ведь летом из-за финансовых проблем им не удалось сохранить одного из лучших футболистов современности Лионеля Месси.
Также «сине-гранатовые» активно работают на трансферном рынке – ищут усиление атаки в «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
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