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«Нет ничего забавнее, чем читать мнения «экспертов». Долгополов выступил в поддержку сборной Украины

Экс-первая ракетка Украины призвал поддержать национальную команду
Футбол Сборная Украины
13:41
«Нет ничего забавнее, чем читать мнения «экспертов». Долгополов выступил в поддержку сборной Украины
Александр Долгополов / Фото: btu.org.ua

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов, который ранее завершил карьеру, в своем Facebook выступил в поддержку сборной Украины:

Наблюдая за бесчисленными рассуждениями «экспертов» футбола, скажу вам вот что.

Как бывший спортсмен высокого уровня, нет ничего забавнее, чем читать или слушать мнение людей о матчах, когда в 99.9% они не имеют достаточной квалификации и познаний, чтобы комментировать такого уровня события, в абсолютно любом спорте и ровно в 99.9% случаев, то что я слышал о своих матчах, на мою профессиональную голову не натянешь.

Более того, оставшемуся 0.01% что имеют эти познания, нужно высказываться тоже осторожно, потому что всегда есть то, что знает только команда и остаётся за кадром. Не раз слышал не в тему мнения или советы, даже от профессионалов, из-за отсутствия у них всей информации.

Так что, если не хотите выглядеть комично, просто болейте)) Матч кстати смотрел и болел, больше сказать нечего.

Украина заняла третье место в группе C Евро-2020. Что нужно национальной команде для выхода в плей-офф чемпионата Европы.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Долгополов сборная Украины (футбол)

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