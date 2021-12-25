«Нет обиды на «Динамо» – Довбык вспомнил, как мог оказаться в киевском клубе

Артем Довбык / Фото - СК Днепр-1

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбык оценил в эфире YouTube-канала «BurBuzz» возможность своего перехода в «Динамо». Также форвард вспомнил, как уже проходил просмотр в столичном клубе.

У меня нет обиды на «Динамо». Я был на просмотре в киевской команде, сыграл спарринг, но в составе «Колоса». Я тогда уже был в отпуске, звонит президент «Черкасского Днепра» и говорит, что завтра надо поехать на просмотр в «Динамо». Приехал, потренировался четыре дня, потом был спарринг с «Колосом».

Мне сказали, что в «Динамо» два состава на эту игру и они попросили, чтобы я сыграл за «Колос». Я был немного в шоке, но согласился. Понятное дело, что проявить себя тогда против «Динамо» в составе «Колоса», который тогда выступал в любительской лиге, было без шансов.

После этого я потренировался с дублем «Динамо» и вроде пошел разговор о контракте. Но я попросился назад в Черкассы и на следующий день я уже был там. Вот и вся история.