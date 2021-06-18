Легенда украинского футбола покинул АЕК
«Нет слов, чтобы выразить свою благодарность». Чигринский тепло попрощался с АЕКом
Украинец провел в греческом клубе 5 лет
Фото: sdna.gr
Экс-защитник АЕК Дмитрий Чигринский попрощался с командой.
Украинца цитирует sdna.gr:
Я должен поблагодарить Димитриса Мелиссанидиса за то, что пережил с этим клубом за 5 лет. У меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность. АЕК дал мне многое.
Я покидаю команду, но уверен, что все с ней будет хорошо. Спасибо за все.
Напомним, что Чигринский может вернуться в УПЛ.
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