Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Неужели это конец? Все идет к тому, что Шевченко уволят из «Дженоа»

Украинский тренер все еще не одержал ни одной победы в Серии А
Футбол Украинские легионеры
10 января 12:25
Неужели это конец? Все идет к тому, что Шевченко уволят из «Дженоа»
Андрей Шевченко / Фото - facebook.com/genoaCFCofficial

Его приход воспринимался с большим воодушевлением: клуб начинает перестройку, первую команду возглавит обладатель «Золотого мяча», тренер, который недавно вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро.

Прошло 63 дня – и уже впервые громко заговорили об увольнении Андрея Шевченко из «Дженоа». Старейший клуб Италии не готов мириться с происходящим.

Все понимали, что украинец взялся за очень сложный проект: не самый сильный состав, травмированные лидеры, ужасный календарь – это не тот набор, который предрасполагает к успеху. Чуда не произошло.

«Дженоа» под руководством Шевченко в Серии А:

  • 9 матчей

  • 0 побед

  • 3 ничьи

  • 6 поражений

  • 3 набранных очка

  • 15 мячей пропущено

  • 3 мяча забито

  • 6,1 удара в среднем за игру

На фоне эпизодических успехов конкурентов в борьбе за выживание эти показатели «Дженоа» кажутся еще хуже.

И все идет к тому, что поражение от «Специи» может стать роковым для украинского тренера, который из-за повторного положительного теста на коронавирус эту встречу пропускал.

Хотя, по факту, «Дженоа» провел один из лучших матчей при Шевченко с точки зрения атаки: 15 ударов, несколько голевых моментов. Но так и не забил. Пять домашних матчей при украинце в чемпионате – один гол. Да еще и два поражения в дерби: городском с «Сампдорией» и лигурийском со «Специей».

Обзор матча «Дженоа» – «Специя»:


Сейчас генуэзцы идут предпоследними в Серии А. До зоны спасения пять очков. Задача сохранения прописки становится все сложнее в исполнении. И руководство клуба, президент Альберто Зангрилло, уже пошло к прессе:

«Мне настоятельно рекомендовали не выступать перед камерами. Я выступил, потому что мы делаем все возможное, и мне хочется, чтобы все поняли, что мы стараемся работать как можно лучше.

Все мы понимаем, что так продолжаться не может».

И после этого итальянскую прессу разорвало: едва ли не каждое издание начало писать о скором увольнении украинца.

Джанлука Ди Марцио, Николо Скира, Педро Алмейда – эти авторитетные инсайдеры сообщают, что Шевченко, как минимум, в зоне риска. В ближайшее время должен состояться серьезный разговор с руководством клуба. Если что, контракт с тренером заключен до 2024 года. Увольнять его – дело не одного миллиона евро.

Но, что смешно, сейчас у «Дженоа» на контракте есть еще два тренера. Бывшие наставники команды Давиде Баллардини и Роландо Маран не были уволены – они до конца сезона находятся в клубе. Именно поэтому их называют главными кандидатами на замену украинцу.

Вариант с увольнением Шевченко выглядит вполне логичным: команда не дает результата, играет плохо, инертно. Но этого и стоило ожидать, исходя из того, в каких условиях он принял коллектив.

Наверное, разумнее было бы решение дать украинцу доработать до паузы в чемпионате, а уже потом принимать какое-то решение.

Календарь «Дженоа» до недельной паузы в Серии А:

  • 13 января – «Милан» – Кубок Италии

  • 17 января – «Фиорентина»

  • 22 января – «Удинезе»

Мнения болельщиков «Дженоа» тоже разделились. Одни полностью разочаровались в новом тренере, другие считают, что чехарда у руля команды точно не поможет.

Нам остается только следить за ситуацией. Но одно ясно – у Шевченко большие проблемы. И непонятно как возможный провал с «грифонами» отразится на его дальнейшей тренерской карьере. Будет ли она вообще – дальнейшая тренерская карьера.

Главное, как сейчас выглядит, не соваться в сборную Польши перед стыками с Россией. Это может быть поход от плохому к худшему.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 2)

Теги

Андрей Шевченко Дженоа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Шевченко может выдохнуть. Боссы «Дженоа» пока решили оставить украинского тренера
Шевченко может выдохнуть. Боссы «Дженоа» пока решили оставить украинского тренера
Футбол Серия А (Италия)
10 января 19:24
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Защитник «Дженоа»: «Либо мы сдадимся и останемся в этом д*рьме, либо продолжим работать, пытаясь выбраться»
Футбол Серия А (Италия)
10 января 10:58
Источник: Об увольнении Шевченко сообщат уже в ближайшие часы
Источник: Об увольнении Шевченко сообщат уже в ближайшие часы
Футбол Украинские легионеры
10 января 08:57
1
«Дженоа» хочет уволить Шевченко
«Дженоа» хочет уволить Шевченко
Футбол Серия А (Италия)
10 января 08:17
Президент «Дженоа»: «Мы все понимаем, что так продолжаться не может»
Президент «Дженоа»: «Мы все понимаем, что так продолжаться не может»
Футбол Серия А (Италия)
10 января 07:42
1
Без Шевченко не получилось. «Специя» Коваленко минимально переиграла «Дженоа»
Без Шевченко не получилось. «Специя» Коваленко минимально переиграла «Дженоа»
Футбол Серия А (Италия)
09 января 21:21

Новости: Футбол

В «Реале» назвали условие, при котором отпустят Лунина в «Аякс»
В «Реале» назвали условие, при котором отпустят Лунина в «Аякс»
Украинские легионеры
11:25
Вернидуб: «Заре» придется попотеть на сборах»
Вернидуб: «Заре» придется попотеть на сборах»
Украинская Премьер-лига
11:13
«Металлист» нацелился на еще одного экс-голкипера «Динамо»
«Металлист» нацелился на еще одного экс-голкипера «Динамо»
Первая лига
10:47
Экс-защитник «Шахтера»: «Ставлю 51 на 49 в пользу «Динамо»
Экс-защитник «Шахтера»: «Ставлю 51 на 49 в пользу «Динамо»
Украинская Премьер-лига
10:27
Центрбек «Динамо»: «Сделаем все, чтобы вновь выиграть чемпионат и кубок»
Центрбек «Динамо»: «Сделаем все, чтобы вновь выиграть чемпионат и кубок»
Украинская Премьер-лига
10:03
Экс-хавбек «Шахтера»: «Шотландцы не покажут ничего нового с Украиной»
Экс-хавбек «Шахтера»: «Шотландцы не покажут ничего нового с Украиной»
Сборная Украины
09:39
С Морозюком, Цитаишвили и Русиным – опубликован список игроков «Черноморца» на сборах
С Морозюком, Цитаишвили и Русиным – опубликован список игроков «Черноморца» на сборах
Украинская Премьер-лига
09:21
«Десне» грозит понижение в классе или лишение профессионального статуса
«Десне» грозит понижение в классе или лишение профессионального статуса
Украинская Премьер-лига
08:59
Новая стратегия. «Черноморец» подписал еще одного игрока «Динамо»
Новая стратегия. «Черноморец» подписал еще одного игрока «Динамо»
Украинская Премьер-лига
08:39
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
3
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Все новости