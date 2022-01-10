Неужели это конец? Все идет к тому, что Шевченко уволят из «Дженоа»
Его приход воспринимался с большим воодушевлением: клуб начинает перестройку, первую команду возглавит обладатель «Золотого мяча», тренер, который недавно вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро.
Прошло 63 дня – и уже впервые громко заговорили об увольнении Андрея Шевченко из «Дженоа». Старейший клуб Италии не готов мириться с происходящим.
Все понимали, что украинец взялся за очень сложный проект: не самый сильный состав, травмированные лидеры, ужасный календарь – это не тот набор, который предрасполагает к успеху. Чуда не произошло.
«Дженоа» под руководством Шевченко в Серии А:
-
9 матчей
-
0 побед
-
3 ничьи
-
6 поражений
-
3 набранных очка
-
15 мячей пропущено
-
3 мяча забито
-
6,1 удара в среднем за игру
На фоне эпизодических успехов конкурентов в борьбе за выживание эти показатели «Дженоа» кажутся еще хуже.
И все идет к тому, что поражение от «Специи» может стать роковым для украинского тренера, который из-за повторного положительного теста на коронавирус эту встречу пропускал.
Хотя, по факту, «Дженоа» провел один из лучших матчей при Шевченко с точки зрения атаки: 15 ударов, несколько голевых моментов. Но так и не забил. Пять домашних матчей при украинце в чемпионате – один гол. Да еще и два поражения в дерби: городском с «Сампдорией» и лигурийском со «Специей».
Обзор матча «Дженоа» – «Специя»:
Сейчас генуэзцы идут предпоследними в Серии А. До зоны спасения пять очков. Задача сохранения прописки становится все сложнее в исполнении. И руководство клуба, президент Альберто Зангрилло, уже пошло к прессе:
«Мне настоятельно рекомендовали не выступать перед камерами. Я выступил, потому что мы делаем все возможное, и мне хочется, чтобы все поняли, что мы стараемся работать как можно лучше.
Все мы понимаем, что так продолжаться не может».
И после этого итальянскую прессу разорвало: едва ли не каждое издание начало писать о скором увольнении украинца.
Джанлука Ди Марцио, Николо Скира, Педро Алмейда – эти авторитетные инсайдеры сообщают, что Шевченко, как минимум, в зоне риска. В ближайшее время должен состояться серьезный разговор с руководством клуба. Если что, контракт с тренером заключен до 2024 года. Увольнять его – дело не одного миллиона евро.
Но, что смешно, сейчас у «Дженоа» на контракте есть еще два тренера. Бывшие наставники команды Давиде Баллардини и Роландо Маран не были уволены – они до конца сезона находятся в клубе. Именно поэтому их называют главными кандидатами на замену украинцу.
Вариант с увольнением Шевченко выглядит вполне логичным: команда не дает результата, играет плохо, инертно. Но этого и стоило ожидать, исходя из того, в каких условиях он принял коллектив.
Наверное, разумнее было бы решение дать украинцу доработать до паузы в чемпионате, а уже потом принимать какое-то решение.
Календарь «Дженоа» до недельной паузы в Серии А:
-
13 января – «Милан» – Кубок Италии
-
17 января – «Фиорентина»
-
22 января – «Удинезе»
Мнения болельщиков «Дженоа» тоже разделились. Одни полностью разочаровались в новом тренере, другие считают, что чехарда у руля команды точно не поможет.
Нам остается только следить за ситуацией. Но одно ясно – у Шевченко большие проблемы. И непонятно как возможный провал с «грифонами» отразится на его дальнейшей тренерской карьере. Будет ли она вообще – дальнейшая тренерская карьера.
Главное, как сейчас выглядит, не соваться в сборную Польши перед стыками с Россией. Это может быть поход от плохому к худшему.