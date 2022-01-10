Неужели это конец? Все идет к тому, что Шевченко уволят из «Дженоа»

Украинский тренер все еще не одержал ни одной победы в Серии А

Андрей Шевченко / Фото - facebook.com/genoaCFCofficial

Его приход воспринимался с большим воодушевлением: клуб начинает перестройку, первую команду возглавит обладатель «Золотого мяча», тренер, который недавно вывел сборную Украины в четвертьфинал Евро.

Прошло 63 дня – и уже впервые громко заговорили об увольнении Андрея Шевченко из «Дженоа». Старейший клуб Италии не готов мириться с происходящим.

Все понимали, что украинец взялся за очень сложный проект: не самый сильный состав, травмированные лидеры, ужасный календарь – это не тот набор, который предрасполагает к успеху. Чуда не произошло.

«Дженоа» под руководством Шевченко в Серии А:

9 матчей

0 побед

3 ничьи

6 поражений

3 набранных очка

15 мячей пропущено

3 мяча забито

6,1 удара в среднем за игру

На фоне эпизодических успехов конкурентов в борьбе за выживание эти показатели «Дженоа» кажутся еще хуже.

И все идет к тому, что поражение от «Специи» может стать роковым для украинского тренера, который из-за повторного положительного теста на коронавирус эту встречу пропускал.

Хотя, по факту, «Дженоа» провел один из лучших матчей при Шевченко с точки зрения атаки: 15 ударов, несколько голевых моментов. Но так и не забил. Пять домашних матчей при украинце в чемпионате – один гол. Да еще и два поражения в дерби: городском с «Сампдорией» и лигурийском со «Специей».

Обзор матча «Дженоа» – «Специя»:

Сейчас генуэзцы идут предпоследними в Серии А. До зоны спасения пять очков. Задача сохранения прописки становится все сложнее в исполнении. И руководство клуба, президент, уже пошло к прессе

«Мне настоятельно рекомендовали не выступать перед камерами. Я выступил, потому что мы делаем все возможное, и мне хочется, чтобы все поняли, что мы стараемся работать как можно лучше. Все мы понимаем, что так продолжаться не может».

И после этого итальянскую прессу разорвало: едва ли не каждое издание начало писать о скором увольнении украинца.

Джанлука Ди Марцио, Николо Скира, Педро Алмейда – эти авторитетные инсайдеры сообщают, что Шевченко, как минимум, в зоне риска. В ближайшее время должен состояться серьезный разговор с руководством клуба. Если что, контракт с тренером заключен до 2024 года. Увольнять его – дело не одного миллиона евро.

Но, что смешно, сейчас у «Дженоа» на контракте есть еще два тренера. Бывшие наставники командыне были уволены – они до конца сезона находятся в клубе. Именно поэтому их называют главными кандидатами на замену украинцу.

Вариант с увольнением Шевченко выглядит вполне логичным: команда не дает результата, играет плохо, инертно. Но этого и стоило ожидать, исходя из того, в каких условиях он принял коллектив.

Наверное, разумнее было бы решение дать украинцу доработать до паузы в чемпионате, а уже потом принимать какое-то решение.

Календарь «Дженоа» до недельной паузы в Серии А:

13 января – «Милан» – Кубок Италии

17 января – «Фиорентина»

22 января – «Удинезе»

Мнения болельщиков «Дженоа» тоже разделились. Одни полностью разочаровались в новом тренере, другие считают, что чехарда у руля команды точно не поможет.

Нам остается только следить за ситуацией. Но одно ясно – у Шевченко большие проблемы. И непонятно как возможный провал с «грифонами» отразится на его дальнейшей тренерской карьере. Будет ли она вообще – дальнейшая тренерская карьера.

Главное, как сейчас выглядит, не соваться в сборную Польши перед стыками с Россией. Это может быть поход от плохому к худшему.