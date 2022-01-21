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Невакцинированные игроки «Реала» и «Челси» рискуют пропустить матчи 1/8 ЛЧ во Франции
В стране действуют ограничения на въезд
12:44
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Близятся матчи 1/8 Лиги чемпионов, которые состоятся уже в середине февраля.
Как сообщает The Times, некоторые футболисты «Реала» и «Челси» рискуют пропустить игры из-за коронавирусных ограничений.
Во Франции вводят новый закон, по которому принимать участия в играх смогу только вакцинированные футболисты.
Таким образом, те игроки «синих» и «сливочных», у которых нет прививки, не смогут приехать на выездные матчи с «Лиллем» и ПСЖ.
UEFA же со своей стороны не собирается помогать невакцинированным игрокам.
30 страниц текста, 5 часов видео и новый режим тренировок. Как «Реал» готовится к игре с ПСЖ.
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