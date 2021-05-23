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Невероятная лигочемпионовская развязка в АПЛ. «Лестер» выпал в последние минуты, «Челси» проиграл, но добился желаемого

«Ливерпуль» также в ЛЧ
Футбол Премьер-Лига (Англия)
20:10
Невероятная лигочемпионовская развязка в АПЛ. «Лестер» выпал в последние минуты, «Челси» проиграл, но добился желаемого
Фото: пресс-служба Челси

Завершился последний 38-й тур АПЛ. В трех матчах, которые проходили в одно время, решалась судьба двух мест в Лиге чемпионов на следующий сезон, среди претендентов – «Челси», «Лестер» и «Ливерпуль».

Сначала все складывалось в пользу «лисов», которые побеждали «Тоттенхэм», а «Челси» уступал «Астон Вилле». Но в конце матча «шпоры» совершили крутой камбэк, сделав со счета 1:2 счет 4:2 в свою пользу.

«Челси» все равно проиграл «вилланам», но занял последнее лигочемпионовское место – 4-е. «Ливерпуль» спокойно обыграл «Кристал Пэлас» и в последний момент зашел на 3-е место.

Таким образом, «Лестер» финишировал 5-м, хоть долгое время шел 2-м.

«Ливерпуль» – «Кристал Пэлас» 2:0

Голы: Мане, 36, 74

«Ливерпуль»: Алиссон, Уильямс, Филлипс, Александер-Арнолд, Робертсон (Окслейд-Чемберлен, 90), Фабиньо, Тиаго Алькантара, Мане, Вейналдум (Милнер, 78), Салах, Фирмино (Диогу Жота, 90).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Митчелл, Кэйхилл, Уорд, Ридевалд, Таунсенд, Маккарти (ван Анхолт, 88), Заа, Куяте (Келли, 89), Томкинс (Шлупп, 58), Айю.

Предупреждения: Айю (71), Александер-Арнолд (71), Ридевалд (83), Милнер (86).

«Астон Вилла» – «Челси» 2:1

Голы: Траоре, 43, Эль-Гази, 52 – Чиллуэл, 70

«Астон Вилла»: Мартинес, Хоз, Мингз, Конса, Таргетт, Макгинн, Эль-Гази (Рэмзи, 79), Грилиш, Накамба, Траоре (Чуквуэмека, 73), Уоткинс.

«Челси»: Менди (Аррисабалага, 46), Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Чилуэлл, Пулишич, Ковачич (Хавертц, 66), Маунт, Жоржиньо (Зиеш, 60), Джеймс, Вернер.

Предупреждения: Жоржиньо (45), Вернер (45), Ковачич (49), Макгинн (65), Накамба (74), Мартинес (81), Аррисабалага (90).

Удаление: Аспиликуэта (89).

«Лестер» – «Тоттенхэм» 2:4

Голы: Варди, 18, пен, 52, пен – Кейн, 41, Шмейхель, 76, автогол, Бэйл, 87, 90

«Лестер»: Шмейхель, Фофана (Менди, 21), Кастань, Сеюнджю, Томас, Ндиди, Олбрайтон (Перес, 80), Тилеманс, Мэддисон (Рикарду Перейра, 62), Ихеаначо, Варди.

«Тоттенхэм»: Льорис, Доэрти, Санчес, Алдервейрелд, Регилон, Уинкс, Хейбьерг, Бергвейн (Бэйл, 68), Алли (Лукас Моура, 68), Сон Хын Мин (Родон, 90), Кейн.

Предупреждения: Бергвейн (58), Уинкс (83).

В следующем сезоне в ЛЧ Англию представят «Манчестер Сити», МЮ, «Ливерпуль» и «Челси». Итоговая турнирная таблица АПЛ.

Петр Приходько
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Лестер Сити Челси Ливерпуль

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