Невероятная развязка в пользу Украины, обидное поражение Польши. Итоги последнего тура Евро-2020

Италия и Бельгия пока идут без проблем

Послесловие

Фото: UEFA

На Евро-2020 завершился последний третий тур группового этапа. По его итогам сформировались все пары плей-офф и команды, которые покинули турнир.

Фавориты

Италия. Полурезервный состав Италии обыграл Уэльс. Кончено, подвело валлийцев удаление, но Италия в любом случае смотрелась уверенно даже до игры в большинстве.

решил сделать много замен. Кончено, игра команды из-за этого изменилась, однако те кто вышли не были «пассажирами». Манчини настолько вошел в кураж, что выпустил даже резервного голкипера в конце матча.

Уэльсу было тяжело из-за меньшинства, но команда еще может удивить всех в плей-офф. К слову, в соперника у нее Дания. Италия же ждет в соперники Австрию и на бумаге будет фаворитом перед матчем.

Бельгия. Еще одна убедительная игра от команды Роберто Мартинеса. Бельгийцы также провели ряд замен, но большинство основных осталось. Провел полную встречу и Эден Азар.

Финляндия достойную конкуренцию Бельгии создавала, но только на своей половине поля. Ну а соперник играл в полноги, но и этого хватило для победы. Бельгия вновь доказала, что не зря является фаворитом.

Стоит отметить форму Де Брюйне, который не готовился с командой к турниру, но сделал уже два ассиста за два матча. Ну и Лукаку – просто топ. В первой же игре плей-офф - испытание в виде Португалии.

Удивили

Хорватия. Отличное выступление команды Златко Далича – как раз тогда, когда это было нужно команде. Шотландия была очень крепким соперником, но класс все же сказал свое.

Удивил в матче, выйдя с первых минут и фактически взял на себя роль лидера в атаке. Благодаря ему команда открыла счет. Ну а потом уже подключились. Хорватия показала себя очень крепкой командой с характером. В плей-офф им, правда, будет не просто.

В 1/8 финала уже их ждет Испания и эта пара выглядит очень интересно. Есть предположение, что Хорватия еще не играла на всю силу на этом турнире. Матч с Испанией – это шанс.

Австрия. Очень хороший и важный матч для австрийской команды. Игра сборной полностью отличалась от матча с Нидерландами, где австрийцы создали 1,5 момента за 90 минут. С Украиной лишь в первом тайме создали как минимум три.

Очень хорошо Австрия сыграла в центре поля, перекрыв весь потенциал Украины. Лидерпочти выпал из игры, но в его отсутствие лидером оказалась вся команда.

Впрочем, не перестает казаться, что даже такую Австрию Украина должна была обыгрывать. Но, получилось как получилось. Австрия вышла в плей-офф со второго места, но и Украина вышла с третьего, хоть и с треском. Австрия вряд ли такого ожидала.

По матчу – Австрия играла лучше и заслужила три очка. Лучший матч команды на турнире и заслуженный выход в плей-офф.

Испания. Полностью реабилитировалась за свои два предыдущих матча. Словакия была уничтожена, однако соперник и сам к этому руки приложил. Два автогола, один из которых войдет в историю Евро.

Главная проблема Испании – форвард.жутко не везет уже который год, ну ане тянет на роль главного нападающего. Из-за этого и страдает реализация, которая у Испании очень хромала еще до Евро. Впрочем, со Словакией залетало все, однако выйти из группы команде удалось со второго места.

Игра с Хорватией будет настоящим испытанием для Испании. Матч который просто нельзя пропустить.

Швеция. Тут должна была быть и Польша, если бы матч, как минимум, завершился вничью. Однако несмотря на классный состав, ничего кроме навесов на Левандовски Польша придумать ничего не смогла.

Шведы же играли в свой футбол и терпеливо ждали своего шанса. Хотя, в защите у команды много проблем, но с Польшей это прошло.не зря лидер команды и сегодня доказал это. Отметить стоит и. Несмотря на то, что он еще не забивал, но лидером этой команды он является.

Возращение Клусевски – еще один позитивный момент для команды. С ним шведы атаковали увереннее во втором тайме, что стал причиной победного гола в конце встречи. Именно Деян сделал победный ассист.

Венгрия. Досадная ничья в конце матча для венгров, который наиграли на победу. Очень жаль команду Росси, которая достойно выглядела в группе смерти.

Венгрия имела четкий план на игру и нужно было видеть, как горели глаза у игроков команды, когда те атаковали. Настрой у команды был запредельный – то чего не было у сборной Украины. Очень понравился на турнире, если так пойдет и дальше – вырастит в топ-игрока.

Германия все же добилась своего, хоть и с трудностями, но Венгрия не менее заслужила играть в плей-офф. Отдельно хотелось бы отметить венгерских болельщиков. Наравне с украинскими понравились больше остальных.

Разочаровали

Турция. Откровенно – одна из самых, если не самая, слабых сборных турнира. Чувство, будто все турки – звезды мирового футбола, где каждый играет для себя.

Турцию считали командой, которая может удивить на Евро, она так и сделала, но в негативную сторону. Матч со Швейцарией был возможностью реабилитироваться, но на деле швейцарцы просто не оставили шансов сопернику. Турция играла без центра поля. Показательной была ситуация перед дублем, когда шесть игроков Турции были в атаке – остальные четыре и вратаря остались сзади.

Игра без опорной зоны – автоматический проигрыш. Здесь начинается командный прессинг, но Турция приехала без все этого. Защита провалилась также – Демирал и Союджю привозили моменты и голы в свои ворота раз за разом. В итоге – полный провал с 1 забитым (хоть и красивым) мячом.

Англия. Очередной бледный матч от англичан. Команда уже вошла в историю Евро, выиграв группу с двумя! забитыми мячами. Имея такой состав – этот как минимум непозволительно.

Впрочем,оправдывается, говоря, что задачу команда выполнила. Более того, он твердит, что игра команды с каждой игрой улучшается. С Чехией Англия вновь не показала ничего особенного. Хотя до гола команда хоть как-то бежала, после забитого мяча Чехии обе команды стали. Одни не могли…., да и второе не могли.

Из всех топовых команд, Англия пока выглядит самой слабой. При том, что перед турниром команду хвалили все, кому не лень. Из группы команда вышла, но вот дальше плей-офф.

Украина. Один из худших матчей команды под руководством Андрея Шевченко. С Австрией не получалось вообще ничего. Лишь имитация игра на поле.

Все фото: twitter/EURO2020

Скорее всего, Украина изначально вышла сыграть на ничью, а вот Австрия была против такого исхода. Как бы австрийцы сейчас не жалели о таком. Сильный матч от. Фактически, они втроем и выиграли матч для своей команды.

Австрия полностью нейтрализовала центр поля Украины. Почему-то «сине-желтые» не ушли играть через фланги, а пытались вернуть себе преимущество в середине поля, но все это было тщетно. Замены также не усилили игру Украины.

Непонятная замена Малиновского, ну а Зинченко в очередной раз доказал, что лидером быть не способен. С Ярмоленко и Яремчуком Австрия также справилась. Также выделим посредственную игру Караваева. В итоге – разочарование, которое чудом и фартом превратилось в плей-офф, да еще и матч в 1/8 финала не с самым топовым соперником.

Все пары 1/8 финала Евро-2020.