Буряк наехал на Маркевича, защитив «Динамо»
Невероятное исполнение. Звезды украинской эстрады спели «Ой у лузі червона калина» на матче «Динамо»
Эта песня стала символом войны против рашистов
22 апреля 09:02
Фото: пресс-служба Динамо
Во время благотворительного матча «Клуж» – «Динамо» (0:0) в Румынии звезды украинской эстрады Надежда Дорофеева, Юлия Санина и Екатерина Павленко исполнили песню «Ой у лузі червона калина». Получилось просто шикарно.
Напомним, защитник «Динамо» Александр Караваев после матча с «Клужем» расплакался из-за вопроса об украинских военных.