Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Невероятный гол Шика с 45 метров признан лучшим на Евро-2020

С форвардом сборной Чехии боролся Ярмоленко
Футбол Евро-2020
20:38
Невероятный гол Шика с 45 метров признан лучшим на Евро-2020
Патрик Шик / Фото - UEFA

Пресс-служба UEFA назвала лучший гол Евро-2020. Им стал мяч, забитый в матче группового этапа Шотландия – Чехия (0:2).

Напомним, нападающий Патрик Шик стал автором результативного удара с самой дальней дистанции в истории турнира. Он пробил с 45,5 метра.

Отметим, что на данную награду претендовал мяч, забитый Андреем Ярмоленко в ворота Нидерландов.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Патрик Шик Андрей Ярмоленко красивый гол

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Тренер юношеской сборной Украины: «Номер один на Евро был Ярмоленко»
Тренер юношеской сборной Украины: «Номер один на Евро был Ярмоленко»
Футбол Сборная Украины
15:20
Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего на Евро-2020
Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего на Евро-2020
Футбол Сборная Украины
13 июля 18:29
Ярмоленко убегает из Лондона в «Фенербахче». Когда-то там спасался Ребров – взял историческое чемпионство
История
Ярмоленко убегает из Лондона в «Фенербахче». Когда-то там спасался Ребров – взял историческое чемпионство
Футбол Украинские легионеры
13 июля 15:06
2
Ярмоленко - о трех годах в «Вест Хэме»: «Горжусь быть частью команды»
Ярмоленко - о трех годах в «Вест Хэме»: «Горжусь быть частью команды»
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12 июля 16:30
«Фенербахче» согласовал зарплату с Ярмоленко
«Фенербахче» согласовал зарплату с Ярмоленко
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12 июля 15:22
«Фенербахче» уговорил Ярмоленко на трансфер
«Фенербахче» уговорил Ярмоленко на трансфер
Футбол Премьер-Лига (Англия)
9 июля 19:29
2

Новости: Футбол

В Бундеслиге решили оставить пять замен и пустить гостевых болельщиков на трибуны
В Бундеслиге решили оставить пять замен и пустить гостевых болельщиков на трибуны
Бундеслига (Германия)
22:03
Смалийчук официально объявил о прекращении существования «Карпат»
Смалийчук официально объявил о прекращении существования «Карпат»
Первая лига
21:47
«Я в восторге». Первые слова Доннаруммы в ПСЖ
«Я в восторге». Первые слова Доннаруммы в ПСЖ
Лига 1 (Франция)
21:30
Шкурин забил и во втором матче за «Динамо», чем помог победить «Сьон»
Шкурин забил и во втором матче за «Динамо», чем помог победить «Сьон»
Украинская Премьер-лига
21:20
У «Динамо» больше не будет трансферов этим летом – источник
У «Динамо» больше не будет трансферов этим летом – источник
Украинская Премьер-лига
21:17
Официально. Доннарума перешел в ПСЖ
Официально. Доннарума перешел в ПСЖ
Лига 1 (Франция)
21:03
Кобин: «В «Минае» Селезнев хочет убрать разговоры про гульки и алкоголика»
Кобин: «В «Минае» Селезнев хочет убрать разговоры про гульки и алкоголика»
Украинская Премьер-лига
21:02
«Минай» назвал домашний стадион, на котором будет выступать в УПЛ
«Минай» назвал домашний стадион, на котором будет выступать в УПЛ
Украинская Премьер-лига
20:48
Шаран мог остаться в «Александрии» при одном условии
Шаран мог остаться в «Александрии» при одном условии
Украинская Премьер-лига
20:41
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости