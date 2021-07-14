Тренер юношеской сборной Украины: «Номер один на Евро был Ярмоленко»
Невероятный гол Шика с 45 метров признан лучшим на Евро-2020
С форвардом сборной Чехии боролся Ярмоленко
Патрик Шик / Фото - UEFA
Пресс-служба UEFA назвала лучший гол Евро-2020. Им стал мяч, забитый в матче группового этапа Шотландия – Чехия (0:2).
Напомним, нападающий Патрик Шик стал автором результативного удара с самой дальней дистанции в истории турнира. Он пробил с 45,5 метра.
Отметим, что на данную награду претендовал мяч, забитый Андреем Ярмоленко в ворота Нидерландов.
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