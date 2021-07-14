Невероятный гол Шика с 45 метров признан лучшим на Евро-2020

С форвардом сборной Чехии боролся Ярмоленко

Патрик Шик / Фото - UEFA

Пресс-служба UEFA назвала лучший гол Евро-2020. Им стал мяч, забитый в матче группового этапа Шотландия – Чехия (0:2).

Напомним, нападающий Патрик Шик стал автором результативного удара с самой дальней дистанции в истории турнира. Он пробил с 45,5 метра.

Отметим, что на данную награду претендовал мяч, забитый Андреем Ярмоленко в ворота Нидерландов.