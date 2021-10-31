Невилл: «Матч с «Тоттенхэмом» для МЮ выиграл один человек»

Гари Невилл / Фото: Twitter

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в эфире Sky Sports поделился мнением об игре форварда команды Криштиану Роналду в матче АПЛ против «Тоттенхэма» (3:0).

Блестящий гол. Мы говорили о влиянии Роналду на Бруну, в этом моменте они сыграли слаженно. У Роналду должен быть напарник. Кто-то рядом с ним. Такая система позволяет это.

В эпизоде с другим голом Роналду прошел Скиппа в стиле Кройффа и отдал пас. Как же Кавани решил эпизод. Топ-уровень.

Мы видели два особенных гола от «Манчестер Юнайтед». Кавани заслужил гол, но он обязан этим своему одноклубнику Криштиану Роналду. Замечательный пас.

Роналду выиграл этот матч для «Манчестер Юнайтед». Его гол был невероятным, затем понадобилось немного хладнокровия, когда игра была безумной и острой»