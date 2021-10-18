Летних покупок мало? Сульшеру выделят еще почти 100 миллионов зимой
Невилл назвал игрока МЮ, которому нужно покинуть клуб
Хавбек страдает от недостатка игровой практики
13:30
Гари Невилл / фото - Bleacher Report
Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл рассказал The Mirror о положении голландского полузащитника Донни ван де Бека в МЮ:
«Почему Донни ван де Беку не дают шанса? Что-то в этом есть. Ему уже полтора года не дают шанса, это приводит нас к выводу, что Оле не хотел его подписывать или не представлял его в команде. Думаю, ван де Беку нужно уйти и играть в другой команде».
В текущем сезоне хавбек провел лишь 141 минуту на поле, а в минувшей кампании Донни отыграл только полторы тысячи минут.
Голландец переехал в Манчестер из «Аякса» летом 2020-го года за 40 миллионов евро.
Напомним, руководство МЮ выделит Сульшеру близко сотни миллионов на трансферы.
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