Невилл назвал игрока МЮ, которому нужно покинуть клуб

Хавбек страдает от недостатка игровой практики

Гари Невилл / фото - Bleacher Report

Бывший игрок сборной Англии Гари Невилл рассказал The Mirror о положении голландского полузащитника Донни ван де Бека в МЮ:

«Почему Донни ван де Беку не дают шанса? Что-то в этом есть. Ему уже полтора года не дают шанса, это приводит нас к выводу, что Оле не хотел его подписывать или не представлял его в команде. Думаю, ван де Беку нужно уйти и играть в другой команде».

В текущем сезоне хавбек провел лишь 141 минуту на поле, а в минувшей кампании Донни отыграл только полторы тысячи минут.

Голландец переехал в Манчестер из «Аякса» летом 2020-го года за 40 миллионов евро.

Напомним, руководство МЮ выделит Сульшеру близко сотни миллионов на трансферы.