Невилл: «С «Ньюкаслом» за МЮ играла просто кучка нытиков»

«Дьяволы» потеряли очки с аутсайдером АПЛ

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Экс-защитник МЮ Гари Невилл прокомментировал для Goal ничью «дьяволов» в матче с «Ньюкаслом» (1:1):

«Никакого прессинга, никакого желания. Основа игры – бороться буквально в каждом эпизоде, в которых футболисты «Манчестер Юнайтед» уступали раз за разом. Это была действительно плохая игра. Не могу отметить не единого момента со знаком «плюс» в игре команды. Нет ни одного игрока, который мог бы сказать, что он сделал все, что мог. Они просто кучка нытиков. Понаблюдайте за ними на поле. Руки в воздухе, жалобы на все. Они уволили последнего менеджера и уволят многих других, если будут продолжать в том же духе».

«Дьяволы» пока что еще ни разу не проиграли при Рангнике. На их счету две победы и две ничьи.

Команда занимает 7-е место в турнирной таблице, отставая от зоны ЛЧ на 7 очков.

Напомним, в «Манчестер Юнайтед» подтвердили, что один из форвардов хочет уйти в январе.