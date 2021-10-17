Невилл: «Салах может стать лучшим в мире»

Бывший защитник МЮ – о результатах египтянина

Гари Невилл / фото - Getty Images

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл в интервью порталу Sky Sports высказался об игре форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, после его очередного результативного дубля в матче против «Уотфорда» (5:0).

«Думаю, он мог бы быть лучшим в мире. Я смотрю на Мбаппе, Неймара, Месси или Роналду, которые были лучшими в мире в течение последних пяти-десяти лет, и они не достигли того уровня, на котором обычно находились. Салах на высоком уровне уже три или четыре сезона. Особенный игрок, безжалостный, решительный, целеустремленный в плане голов. Поэтому я думаю, что в данный момент он мог бы стать лучшим».

Напомним, агент Салаха прибыл в Ливерпуль на переговоры по новому контракту игрока.