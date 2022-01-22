Петраков и Пятов включили Салаха и де Брюйне в свои тройки лучших игроков
Невилл: «Салаха не уважают во всем мире. Он лучший футболист АПЛ»
Египтянин является безоговорочным лидером «Ливерпуля»
13:57
Мохаммед Салах / фото - Liverpool FC
Бывший защитник МЮ Гари Невилл высказался для Sky Sports об игре вингера «Ливерпуля» Мохаммеда Салаха:
«Я чувствую, что его не уважают во всем мире. Но сама история Салаха… Когда он только перешел в «Ливерпуль», я подумал: ну хорошо. А потом он начинает показывать великолепную игру, и я думаю, что это долго не продлится, такой сезон он не повторит. Но потом он проводит еще один отличный сезон. Его действия за эти 3-4 года, не только индивидуальные, но и командные… Он привел команду к титулу, помог выиграть Лигу чемпионов.
Я не могу поверить, что его не включают в символические сборные и не дают ему награды. Он лучший футболист в английской Премьер-лиге».
Ранее египтянин занял третье место в голосовании за награду FIFA The Best, которая вручалась лучшему игроку года. Вингера опередили только Роберт Левандовски и Лионель Месси.
Напомним, Салах может покинуть «Ливерпуль» по финансовым причинам.