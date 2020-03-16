Невилл: «Сульшер обязан завоевать трофей с МЮ в этом сезоне»

УХЛ. «Ледяные Волки» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне. Его слова приводит Sky Sports.
«Кубок Англии стал для МЮ крайне важным в этом сезоне. В последние 15-20 лет Кубок лиги и Кубок Англии были отправной точкой для клуба. Если Сульшер собирается добиться успеха в МЮ, то ему нужно не только занять второе место в чемпионате, но и завоевать трофей. Это станет показателем настоящего прогресса. Можно будет заполучить новых футболистов и попытаться побороться с «Манчестер Сити».
В турнирной таблице АПЛ МЮ имеет 57 очков и идет на втором месте.