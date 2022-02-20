Неймар: «Игра сборной Бразилии больше не воспринимается как что-то важное»

Форвард считает, что национальную команду должны ценить больше

Неймар / Фото: Sky Sports

Нападающий ПСЖ Неймар считает, что игра сборной Бразилии не ценится так, как раньше. Его цитирует Goal.

«Сегодня сборная Бразилии очень отдалились от болельщиков. Я не знаю, как это произошло, но о наших матчах сейчас очень мало говорят. Грустно быть частью поколения, где игра сборной Бразилии больше не воспринимается как что-то важное».

Напомним, в последнем туре чемпионата Франции ПСЖ уступил «Нанту» (1:3). Проиграв в Лиге 1 впервые за 4 месяца.