Неймар подтвердил, что летом вел переговоры о возвращении в «Барселону»
Неймар – лучший бразильский игрок года в Европе. Он провел всего 32 матча в 2021-м
Вингер ПСЖ пропустил почти половину игр команды из-за травм
02 февраля 17:43
Неймар / Фото - ПСЖ
Вингер ПСЖ Неймар стал обладателем награды «Золотая самба». Об этом футболист сообщил в своем Instagram.
Приз вручается лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе. Ранее заслуги лидера сборной отмечались в 2014, 2015, 2017 и 2020 годах.
В 2021-м Неймар из-за травм провел лишь 32 матча за ПСЖ. В текущем сезоне на его счету по три гола и ассиста в 14 встречах.
Ранее ПСЖ с Неймаром в составе вылетел из Кубка Франции.
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