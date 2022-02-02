Неймар – лучший бразильский игрок года в Европе. Он провел всего 32 матча в 2021-м

Вингер ПСЖ пропустил почти половину игр команды из-за травм

Неймар / Фото - ПСЖ

Вингер ПСЖ Неймар стал обладателем награды «Золотая самба». Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

Приз вручается лучшему бразильскому игроку, выступающему в Европе. Ранее заслуги лидера сборной отмечались в 2014, 2015, 2017 и 2020 годах.

В 2021-м Неймар из-за травм провел лишь 32 матча за ПСЖ. В текущем сезоне на его счету по три гола и ассиста в 14 встречах.