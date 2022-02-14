Палкин – об игроке «Шахтера»: «Он попросил: «Дайте мне сыграть с Месси, Мбаппе и Неймаром»
Неймар может сыграть с «Реалом»
Форвард вернулся к тренировкам ПСЖ
14 февраля 20:17
Фото: AFP
Нападающий ПСЖ Неймар начал занятия в общей группе команды.
Из-за травмы он пропустил два месяца. Накануне, он впервые занимался с командой, сообщает RMC Sport.
Есть шанс, что бразилец сыграет с «Реалом» в Лиге чемпионов. Игра состоится 15 февраля. Впрочем, французские СМИ уверены, что Неймар не попадет в заявку на матч.
Свой последний матч он провел в конце ноября.
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