Неймар: «Не знаю, что еще нужно сделать в сборной, чтобы люди меня уважали»

Форвард пока не выигрывал трофеев с национальной командой

Неймар / фото - Marca Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар после уверенной победы над Перу (2:0) в матче отбора ЧМ-2022 поделился с TV Globo впечатлениями от выступлений в футболке национальной команды: «Конечно, команда — это самое главное. Я рад, что являюсь лучшим бомбардиром в отборочном турнире ЧМ-2022, что у меня больше всех голевых передач в сборной. Возможно, вскоре, если все будет нормально, я удостоюсь чести опередить Пеле и стать лучшим бомбардиром в истории сборной. Не знаю, что еще нужно сделать, чтобы люди, комментаторы, корреспонденты меня уважали. Хотя это нормально, так уже давно. Иногда мне не нравится давать интервью, но я появляюсь, когда это нужно. Оставим это, пусть ребята немного подумают». Вингер провел в составе «пентакампеонов» 113 матчей, в которых забил 69 голов. Этим летом «Барселона» предпринимала попытки вернуть Неймара, предложив ПСЖ солидную сумму.

Павел Харченко