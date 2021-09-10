Экс-игрок ПСЖ: «Мбаппе должен быть готов, что будет забивать меньше Месси и Неймара»
Неймар: «Не знаю, что еще нужно сделать в сборной, чтобы люди меня уважали»
Форвард пока не выигрывал трофеев с национальной командой
Неймар / фото - Marca
Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар после уверенной победы над Перу (2:0) в матче отбора ЧМ-2022 поделился с TV Globo впечатлениями от выступлений в футболке национальной команды:
«Конечно, команда — это самое главное. Я рад, что являюсь лучшим бомбардиром в отборочном турнире ЧМ-2022, что у меня больше всех голевых передач в сборной. Возможно, вскоре, если все будет нормально, я удостоюсь чести опередить Пеле и стать лучшим бомбардиром в истории сборной.
Не знаю, что еще нужно сделать, чтобы люди, комментаторы, корреспонденты меня уважали. Хотя это нормально, так уже давно. Иногда мне не нравится давать интервью, но я появляюсь, когда это нужно. Оставим это, пусть ребята немного подумают».
Вингер провел в составе «пентакампеонов» 113 матчей, в которых забил 69 голов.
Этим летом «Барселона» предпринимала попытки вернуть Неймара, предложив ПСЖ солидную сумму.
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