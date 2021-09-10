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Неймар: «Не знаю, что еще нужно сделать в сборной, чтобы люди меня уважали»

Форвард пока не выигрывал трофеев с национальной командой
Футбол Чемпионат мира по футболу
13:16
Неймар: «Не знаю, что еще нужно сделать в сборной, чтобы люди меня уважали»
Неймар / фото - Marca

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар после уверенной победы над Перу (2:0) в матче отбора ЧМ-2022 поделился с TV Globo впечатлениями от выступлений в футболке национальной команды:

«Конечно, команда — это самое главное. Я рад, что являюсь лучшим бомбардиром в отборочном турнире ЧМ-2022, что у меня больше всех голевых передач в сборной. Возможно, вскоре, если все будет нормально, я удостоюсь чести опередить Пеле и стать лучшим бомбардиром в истории сборной.

Не знаю, что еще нужно сделать, чтобы люди, комментаторы, корреспонденты меня уважали. Хотя это нормально, так уже давно. Иногда мне не нравится давать интервью, но я появляюсь, когда это нужно. Оставим это, пусть ребята немного подумают».

Вингер провел в составе «пентакампеонов» 113 матчей, в которых забил 69 голов.

Этим летом «Барселона» предпринимала попытки вернуть Неймара, предложив ПСЖ солидную сумму.

Павел Харченко
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Теги

Неймар сборная Бразилии (футбол) ПСЖ

Комментарии 1

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10 сентября 2021г. 13:46
Уважение надо заслужить! Т.е. самому уважать, и зрителей, и игроков! А де этого - ох как далеко!!!
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