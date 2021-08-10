Месси не намерен забирать 10-й номер у Неймара
Неймар – о Месси: «Снова вместе»
Бразилец не скрывает своих эмоций от скорого воссоединения с бывшим партнером по команде
17:37
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Неймар / Фото - eurosportБразильский форвард ПСЖ Неймар поделился эмоциями от скорого перехода нападающего Лионеля Месси в парижский клуб, опубликовав в Instagram видео совместной игры в «Барселоне».
«Снова вместе».
Напомним, бразилец играл в составе «блаугранус» в период с 2013 по 2017 год.
ПСЖ уже анонсировал переход звездного аргентинского форварда в свои ряды.
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