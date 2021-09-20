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Неймар – о волевой победе над «Лионом»: «Нужно приложить вдвое больше усилий»

Бразилец уверенно реализовал пенальти и положил начало камбэку
Футбол Лига 1 (Франция)
11:35
Неймар – о волевой победе над «Лионом»: «Нужно приложить вдвое больше усилий»
Неймар / фото - Eurosport

Бразильский вингер ПСЖ Неймар прокомментировал для клубной пресс-службы победу над «Лионом» (2:1) в матче 6 тура Лиги 1:

«Это была тяжёлая игра! Мы знали, что столкнёмся с большой командой, и всегда тяжело отыгрывать, нужно приложить вдвое больше усилий, но сегодня все заслуживают похвалы за все жертвы на поле.

Мы очень рады, что смогли одержать победу перед нашими болельщиками на переполненном «Парк-де-Пренс».

Бразилец сравнял счет с пенальти во втором тайме. Примечательно, что именно он пробивал с точки, а не Лионель Месси, который тоже находился на поле.

Аргентинец был заменен ближе к концу встречи и даже не пожал руку тренеру, бросив на того уничижительный взгляд.

Павел Харченко
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