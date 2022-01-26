Неймар подтвердил, что летом вел переговоры о возвращении в «Барселону»

Бразилец начинал европейскую карьеру в Испании

Неймар / фото - PSG

Вингер ПСЖ Неймар рассказал в документальном фильме для Netflix, что его отец минувшим летом вел переговоры о трансфере в «Барселону»:

«Когда я решил, что хочу покинуть ПСЖ, это было не из-за клуба и не из-за болельщиков. Я так решил, потому что лучше себя чувствовал в другом месте».

Европейская карьера звездного нападающего началась как раз-таки в «Барселоне», где он играл с 2013-го по 2017-й год.

В Испании бразилец провел 186 матчей, в которых забил 105 голов и оформил 76 ассистов. После этого за рекордные по сей день 222 миллиона евро его выкупил ПСЖ.

Игрок был готов вернуться в «Барселону» и воссоединиться со своим старым другом Лионелем Месси, но аргентинец сам переехал в Париж из-за финансовых проблем «блаугранас».

Ранее стало известно, успеет ли Неймар восстановиться к матчам с «Реалом» в Лиге чемпионов.