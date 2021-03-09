Куман – о грядущем матче с ПСЖ: «Не хочу говорить, что камбэк невозможен»
Неймар пропустит и второй матч против «Барселоны»
ПСЖ не станет рисковать бразильцем
Неймар / Фото: AFP
Нападающий ПСЖ Неймар пропустит ответный матч против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Форвард почти восстановился после травмы, но его здоровьем не будут рисковать. ПСЖ будет обходиться без него.
Также участие в матче не примут защитник Хуан Бернат и форвард Мойзе Кин, заболевший коронавирусом, сообщает сайт клуба.
Матч ПСЖ – «Барселона» состоится 10 марта. Первый матч завершился победой ПСЖ в Барселоне (4:1).
Комментарии 0