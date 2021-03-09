Неймар пропустит и второй матч против «Барселоны»

Неймар / Фото: AFP

Нападающий ПСЖ Неймар пропустит ответный матч против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Форвард почти восстановился после травмы, но его здоровьем не будут рисковать. ПСЖ будет обходиться без него.

Также участие в матче не примут защитник Хуан Бернат и форвард Мойзе Кин, заболевший коронавирусом, сообщает сайт клуба.

Матч ПСЖ – «Барселона» состоится 10 марта. Первый матч завершился победой ПСЖ в Барселоне (4:1).