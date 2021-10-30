Неймар рассказал, кто является его главным критиком

Парижане одержали волевую победу в чемпионате

Неймар / фото - Goal

Бразильский вингер ПСЖ Неймар прокомментировал для RMC Sport победу над «Лиллем» (2:1) в матче 12-го тура Лиги 1:

«Это был очень сложный матч. Против нас играла хорошая команда. Мы боролись до конца и забили. Молодцы, я счастлив. Критики — это нормально. Самым критичным ко мне являюсь я сам. Они не знают, что происходит, что мы делаем. И мне всё равно, я продолжаю делать своё дело».

Столичный клуб уверенно возглавляет таблицу чемпионата, имея солидный отрыв от ближайших преследователей.

В текущей кампании нападающий провел 8 матчей, за которые забил один гол и отдал 2 ассиста.

Ранее стало известно, почему Месси был заменен в перерыве матча с «Лиллем».