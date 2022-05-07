Неймар / Фото: Twitter

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар рассказал, за что он готов отдать свою жизнь. Его цитирует Goal.

Я активно готовлю себя к турниру как физически, так и ментально. Хочу, чтобы все прошло хорошо, чтобы мы забрали кубок в Бразилию. Я даже готов отдать свою жизнь за это. Я дважды участвовал в Мундиале, я знаю, как все устроено. Если ты должным образом не подготовлен, то шанс может просто ускользнуть. В этот раз я не допущу этого».