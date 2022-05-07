Неймар: «Я хотел вернуться в «Барселону»
Неймар рассказал, за что он готов отдать свою жизнь
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Неймар / Фото: Twitter
Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар рассказал, за что он готов отдать свою жизнь. Его цитирует Goal.
«Я действительно хотел вместе с ПСЖ выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне, но, к сожалению, нам не удалось. Теперь я хочу закончить год с титулом чемпиона мира в составе своей команды.
Я активно готовлю себя к турниру как физически, так и ментально. Хочу, чтобы все прошло хорошо, чтобы мы забрали кубок в Бразилию. Я даже готов отдать свою жизнь за это. Я дважды участвовал в Мундиале, я знаю, как все устроено. Если ты должным образом не подготовлен, то шанс может просто ускользнуть. В этот раз я не допущу этого».
Напомним, в финале Лиги чемпионов в этом году сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал».