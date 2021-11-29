Неймар рискует пропустить два месяца из-за травмы

Форвард не смог доиграть матч Лиги 1

Фото: AFP

ПСЖ обыграл «Сент-Этьен» (3:1) в 15-м туре Лиги 1.

Правда, травму в матче получил нападающий парижан Неймар. Он не смог доиграть матч и его унесли на носилках прямо с поля.

Как утверждает RMC Sport, бразилец может пропустить из-за травмы около двух месяцев. он травмировал голеностоп.

В ближайшее время он пройдет допобследование, которое и покажет степень тяжести повреждения.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл 10 матчей в Лиге 1, забив три мяча и сделав три ассиста.