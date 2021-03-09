Неймар снова звонил Месси, чтобы убедить аргентинца перейти в ПСЖ

Неймар и Месси / Фото: Getty Images

Форвард ПСЖ Неймар снова звонил нападающему «Барселоны» Лионелю Месси касательно трансфера в парижский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, будущее Месси до сих пор остается неопределенным. Неймар пытался склонить бывшего одноклубника присоединится к ПСЖ.

Известно, что Неймар рассказывал Месси о преимуществах жизни в Париже. Срок контракта Месси с «Барселоной» истекает летом 2021-го года. Летом 2020-го года аргентинец был близок к трансфеу в «Манчестер Сити».

Напомним, 10-го марта «Барселона» и ПСЖ встретятся в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже. В первом матче ПСЖ разгромил соперника на выезде со счетом 4:1.