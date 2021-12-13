Незаменимый. Буяльский забил уже 50 мячей за «Динамо»

Хавбек демонстрирует голевое чутье, которому бы позавидовали многие форварды

Виталий Буяльский / Фото - ФК Динамо Киев

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский в заключительном матче года против «Зари» (1:1) открыл счет. Однако соперник нашел силы, чтобы отыграться.

Гол хавбека стал для него юбилейным в бело-синей футболке. На его счету уже 50 взятий ворот.

35 раз он отличался в УПЛ, по одному разу – в Кубке и Суперкубке Украины, 13 – в еврокубках. Полузащитник стал 12-м игроком, забившим полсотни раз за «Динамо» после обретения страной независимости.

Ранее Буяльский пожелал болельщикам поддерживать команду, а не угнетать ее.