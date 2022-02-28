Ни одного плохого слова об оккупантах, сбежал из Украины. Жуниор Мораес ведет себя как артисты россии, которые молчат

Раньше он выступал за сборную Украины

Жуниор Мораес / Фото: Twitter Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес, который имеет украинское гражданство, высказался о своем побеге из Украины. Нападающий сбежал в Румынию. Его цитирует румынский ресурс Prosport. «Румыния всегда была в моем сердце, потому что здесь я прожил прекрасные моменты, у меня здесь много друзей. Нам помогает Румыния, и я благодарю всех за эту поддержку. Я не мог уехать один и оставить одноклубников. Я очень рад, что теперь все в безопасности и отправятся домой. Я просто в шоке. В первые два дня была большая напряженность, бомбы, российская армия вплотную подобралась к нам, связь прерывалась, мы не могли связаться с близкими. Нас было 70 человек в гостиничном номере, как в бункере. Война никому не нужна». Ранее Украину также покинул главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби.

Петр Приходько