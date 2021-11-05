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Ни одного украинца. Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Игроки «Динамо» и «Шахтера» не попали в состав
11:30
фото - UEFA
После окончания 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов на официальном сайте UEFA появилась символическая сборная этой недели.
Примечательно, что в команде присутствуют представители сразу 11-ти клубов – по одному на каждую позицию.
Но игроки «Динамо» и «Шахтера», уступившие испанским грандам, не был отмечены организацией.
Четыре команды смогли обеспечить себе место в плей-офф турнира: «Бавария», «Ювентус», «Аякс» и «Ливерпуль».
Напомним, в UEFA заявили о намерении Украины принять финал чемпионата Европы.
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