Ни одного украинца. Символическая сборная недели в Лиге чемпионов

Игроки «Динамо» и «Шахтера» не попали в состав

фото - UEFA

После окончания 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов на официальном сайте UEFA появилась символическая сборная этой недели.

Примечательно, что в команде присутствуют представители сразу 11-ти клубов – по одному на каждую позицию.

Но игроки «Динамо» и «Шахтера», уступившие испанским грандам, не был отмечены организацией.

Четыре команды смогли обеспечить себе место в плей-офф турнира: «Бавария», «Ювентус», «Аякс» и «Ливерпуль».

Напомним, в UEFA заявили о намерении Украины принять финал чемпионата Европы.