Рианчо: «Ярмоленко был бы отличным усилением для московского «Спартака»
Ні в чому не винні? Екс-тренер «Динамо» та збірної України підтримав російських футболістів
Ріанчо переживає за те, що тепер легіонери не захочуть переходити в РПЛ
Рауль Ріанчо / Фото: УАФ
Екс-тренер київського «Динамо» та збірної України Рауль Ріанчо підтримав російських футболістів після того, як UEFA відсторонив клуби та збірні країни-агресора від міжнародних змагань.
«Я вважаю, що після подібної заяви UEFA у легіонерів зникне бажання грати в РПЛ. Це серйозний удар по всьому російському футболу. Мені дуже шкода спортсменів, які потрапили до цієї неприємної ситуації. Вони ні в чому не винні».
Нагадаємо, глава УАФ Андрій Павелко позитивно оцінив сигнал від UEFA.
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