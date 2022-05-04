Ні в чому не винні? Екс-тренер «Динамо» та збірної України підтримав російських футболістів

Ріанчо переживає за те, що тепер легіонери не захочуть переходити в РПЛ

Рауль Ріанчо / Фото: УАФ Екс-тренер київського «Динамо» та збірної України Рауль Ріанчо підтримав російських футболістів після того, як UEFA відсторонив клуби та збірні країни-агресора від міжнародних змагань.

«Я вважаю, що після подібної заяви UEFA у легіонерів зникне бажання грати в РПЛ. Це серйозний удар по всьому російському футболу. Мені дуже шкода спортсменів, які потрапили до цієї неприємної ситуації. Вони ні в чому не винні». Нагадаємо, глава УАФ Андрій Павелко позитивно оцінив сигнал від UEFA.